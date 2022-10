Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, conform IPJ Mureș, la data de 21 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Targu Mures, au desfasurat, in judetul Mures, doua actiuni, fiind efectuate 13 percheziții domiciliare, in cadrul unor dosare penale…

- Comunicat IPJ Timiș. La data de 21 septembrie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara,...

- Joi, 15 septembrie, doi barbați au fost prinși in comuna Gilau cu peste 8 kg de droguri in mașina.Doi barbați au fost prinși joi, 15 septembrie, cu 8,3 kg de droguri in mașina. De asemenea, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, sub indrumarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.…

- In cursul zilei de luni, 22 august, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, au prins, in flagrant delict, doua persoane, dupa ce acestea ar fi vandut peste 3,7 kilograme de cannabis.

- La data de 15 iulie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat doua percheziții domiciliare, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Din cercetari a reieșit ca, in luna iulie 2022, un…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, in contextul desfașurarii misiunii in zona unui festival de muzica. Conform…

- Polițiștii din cadrul BCCO și procurorii DIICOT au facut facut razii la festivalul de muzica Electric Castle și au reușit sa prinda un distribuitor de droguri. Ulterior, au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare, unde s-au gasit droguri. Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…