- La data de 28 iunie a.c., in jurul orei 16.15, o patrula de ordine publica, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza orasului Buhusi, a oprit in trafic un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 53 ani, din comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt. Intrucat acesta emana halena…

- Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a minorului Stoian Razvan Florin,de 15 ani, din Buhuși. La data de 12 iunie a.c, tanarul ar fi plecat voluntar de la domiciliu, insa nu a revenit pana in prezent. Baiatul are 1,65 -1,70 m inalțime, 50-60 kg , astenic, par lung, ondulat, ten…

- Curtea de Apel Bacau a respins, prin decizie definitiva, ca nefondate pretențiile companiei Amerocap privind comisionul de succes al tranzacției de achiziție a activelor Oltchim, deținute de Grupul industrial Chimcomplex Borzești. Curtea respinge „capatul de cerere privind acordarea comisionului de…

- Weekendul a debutat fabulos pentru elevii Liceului Teoretic „Ion Borcea” din Buhuși care au avut parte de mult așteptatul Bal al Bobocilor. Cu tema „Celebritați”, aspiranții la titlurile de Miss și Mister Boboc de la liceul buhușean s-au intrecut cum au putut mai bine pe scena Casei de Cultura „Elisabeta…

- La data de 16 mai a.c., in jurul orei 02:30, pe DN 15 din comuna Hemeiuș, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier au inregistrat cu dispozitivul radar un autoturism, care se deplasa pe directia de mers Bacau catre Buhusi, cu viteza de 124 km/h, care era condus de un barbat de 34 de […] Articolul…

- Weekendul trecut s-a desfașurat la Alba Iulia Festivalul Interjudețean de Teatru „Zilele Teatrului pentru Copii și Tineri Lucian Blaga” ediția a XIV-a, eveniment la care au participat trupe de teatru din județele Alba, Bacau, Cluj, Hunedoara, Mureș și Sibiu. Singura trupa de teatru din județul Bacau…

- Echipa de junioare 4 – handbal (fete nascute in anii 2009 și 2010), de la Clubus Sportiv Orașenesc (CSO) Buhuși, au participat weekend-ul trecut la Turneul Semifinal RO1-RO2, organizat la Galați și au reușit a doua calificare la Turneul Final, intre cele mai bune 16 echipe ale țarii. Turneul a reunit…

- La sfarșitul anului trecut, intr-un reportaj realizat la INTERTRANSCOM IMPEX SRL Buhuși abordam și problema dezvoltarii durabile a acestei firme. Ioan Teslaru, administratorul societații, ne argumenta atunci faptul ca orizonturile acestei dezvoltari sunt optimiste. Acum avem argumente noi… Potrivit…