Ferma „Animatelor” Citeam deunazi prin presa de pe la noi și de-aiurea ca, din 2020, cei mai bogați 1% dintre oameni au acumulat aproape doua treimi din toate bogațiile nou create in intreaga lume. Cu alte cuvinte, in ultimii ani, cei mai bogați 1% dintre oameni au acumulat aproape doua treimi din toate bogațiile nou create in intreaga lume. Adica, un total de 42 de trilioane de dolari noi au fost create incepand cu 2020, din care 26 de trilioane de dolari, sau 63%, au fost adunate de primii 1% dintre cei ultrabogați, potrivit unui raport Oxfam. Restul de 99% din populația globala a adunat doar 16 trilioane de dolari… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

