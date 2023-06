Ferma Ancuței – Micii de la Măcelăria Cristache, pregătiți după o rețetă veche de 100 de ani La farm-park-ul de la Ferma Ancuței, situat la circa 30 de kilometri de Capitala, micii de la Macelaria Cristache sunt la mare preț și pe buna dreptate. Rețetele sunt unice și au peste 100 de ani, fiind moștenite de antreprenorii de la Moara Vlasiei de la strabunicul Cristache, cel care deschidea la 1920 celebra macelarie din Caciulați, faimoasa pe vremuri in zona, dar și in Capitala. In aceste zile, parcul de distracție pentru copii de la Ferma Ancuței este la mare cautare, mai ales ca toata lumea vrea sa se bucure de minivacanța de Rusalii. Dincolo de surprizele numeroase pregatite pentru cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

