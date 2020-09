George Burcea a vorbit pentru prima oara despre sarutul incendiar avut cu Viviana Sposub. Cei doi concurenți de la Ferma 2020 au incins atmosfera cu primul sarut din competiție la care chiar nimeni nu se aștepta. Ce a spus despre momentul intim avut cu asistenta de televiziune? George Burcea, marturii despre sarutul cu Viviana Sposub […] The post Ferma 2020. George Burcea a spus adevarul dupa sarutul cu Viviana: ”Da, voi da frau liber sentimentelor” appeared first on IMPACT .