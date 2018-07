Un prim caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon, virus care se transmite la om prin intepatura de tantar, a fost confirmat in Iasi. Este vorba de un barbat in varsta de 67 de ani, din judetul Iasi, care nu a iesit in afara tarii, si care a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" prezentand semnele epidemiei. „Este un caz confirmat in spital. Pacientul este un barbat in varsta de (...)