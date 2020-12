Fericire în familia IOHANNIS! Un dosar a fost clasat DEFINITIV Inalta Curte de Casatie și Justiție a respins, miercuri, ca inadmisibila o plangere depusa impotriva deciziei de clasare a dosarului privind casele lui Klaus și Carmen Iohannis, potrivit portalului instanțelor de judecata . Decizia este definitiva. Vin vaccinurile in Romania! Se va intampla inainte de Revelion. Cand incepe vaccinarea Contestația a fost depusa de SC JURINDEX, care aparține site-ului Luju.ro, același care ceruse și parchetului urmarirea penala a cuplului prezidențial. Minuta instanței „Respinge, ca inadmisibila, plangerea formulata de petenta SC Jurindex Media SRL impotriva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

