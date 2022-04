Stiri pe aceeasi tema

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE INȘELACIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE ȘI EVAZIUNE FISCALA La data de 31 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au efectuat 14 percheziții domiciliare, la locuințele…

- SCMU Craiova nu trece deloc printr-o perioada foarte buna, in special dupa eșecul din finala Cupei Romaniei, de pe teren propriu, cu CSO Voluntari. Din acel moment, alb-albaștrii s-au aflat in cadere libera, iar meciurile importante din campionat cu Oradea, Pitești și Voluntari au fost pierdute categoric.…

- Comisarul șef de poliție Mihai-Ginel Preda, șeful IPJ Prahova, prezent la Ploiești TV, la emisiunea Neconvențional, realizata de Daniel Dimache, semnatarul acestor randuri, a declarat ca dupa declanșarea, miercuri seara, a isteriei la stațiile de distribuție carburanți, poliția a acționat asigurand…

- N. D. De la inceputul acestei saptamani, cei care circula cu mijloacele de transport in comun din Ploiești au o noua modalitate pentru plata calatoriei. Astfel, aplicația 24pay, dezvoltata de compania PTP Online, este disponibila și in municipiul rețedința al județului Prahova pentru plata calatoriilor…

- Pe mai multe drumuri din judetele Brasov, Covasna, Prahova si Vrancea se actioneaza marti dimineata pentru deszapezire, fiind semnalate precipitatii sub forma de ninsoare abundenta, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, se circula in conditii…

- Politistii prahoveni au retinut, miercuri seara, cinci persoane – membri ai lumii interlope din judetul Prahova – care in luna ianuarie a acestui an s-au batut cu cutitele pe strada, unul dintre ei avand nevoie de aproximativ o luna de ingrijiri medicale. In urma scandalului, niciunul dintre cei implicati…

- In cursul zilei de ieri, Raed Arafat a efectuat o vizita de lucru in Prahova, la viitoarea unitate de primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești, acolo unde a purtat discuții cu prefectul, dar și cu alți oficiali, vizand imbunatațirea unor aspecte de natura medicala in contextul valului cinci…

- N. D. Prahovenii care vor sa vada cum arata un costum popular autentic și sa afle care sunt atat semnificațiile fiecarei piese componente a acestuia, cat și a cusaturilor realizate, pot trece pragul Palatului Culturii din Ploiești. La etajul al treilea al cladirii, in zona expoziționala „Arcade”, a…