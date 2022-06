Ferestre și uși la preț de producător, exclusiv pentru bistrițeni, de la TeraGlass TeraGlass, producator de ferestre și uși din PVC și aluminiu cu experiența de peste 15 ani pe piața, anunța o acțiune de vanzare ferestre și uși in showroom-ul companiei din Bistrița, strada Tarpiului, nr 27A. Acțiunea de vanzare se va desfașura in perioada 27 iunie – 10 iulie, de luni pana vineri in intervalul orar 9-20, iar sambata și duminica in intervalul 9-14. Cei interesați pot achiziționa produsele din oferta la preț de producator incepand cu 150 lei/bucata. Mai multe detalii privind dimensiunile, culorile și caracteristicile tehnice ale produselor sunt disponibile in showroom. Stocul supus… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

