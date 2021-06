Stiri pe aceeasi tema

- In planul relatiilor bilaterale, in ultimii 20 de ani, mesajele oficialilor de la Bucuresti au reliefat necesitatea dinamizarii cooperarii cu Serbia la toate nivelurile, dar mai ales in ce priveste imbunatatirea situatiei minoritatii romane din statul vecin.

- Pepe a fost surprins pentru prima data alaturi de noua femeie din viața lui. Cei doi au petrecut ziua de sambata alaturi de prieteni, la o terasa din București. In urma cu cateva zile, Pepe a recunoscut ca se vede cu o femeie la patru luni de la divorțul de Raluca Pascu, mama fetițelor lui. A spus ca…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat marți, la Antena 3, ca viitorul lider PNL o sa fie Florin Cițu. Despre lupta interna Florin Citu - Ludovic Orban pentru sefia PNL: „Eu cred ca va castiga Citu. (Mizez) pe faptul ca e prim-ministru si pe faptul ca are sprijinul presedintelui. Deci va castiga.…

- Gigi Becali l-a vrut pe Marius Șumudica la FCSB, dar antrenorul de 52 de ani este la un pas sa bata palma cu rivala CFR Cluj. Deși Becali a dezvaluit ca, dupa ce l-a refuzat, Șumudica i-a spus ca nu va merge la CFR Cluj, patronul FCSB spune acum ca va vedea in play-off care este adevarata lui valoare.…

- Datele cardurilor bancare ale mai multor persoane care au postat anunturi de vanzare pe o platforma online au fost furate de catre falsi cumparatori, care i-au pacalit pe oameni sa acceseze un link si sa introduca informatiile bancare sub pretextul ca ar urma sa le vireze banii, politistii din Satu…

- Ion Țiriac (82 de ani) are o concurența serioasa in topul celor mai bogați romani. Fostul jucator de tenis pierde teren in fața lui Daniel Dines, cofondatorul UiPath, care a reușit o lovitura de proporții. Compania lui Dines, care la momentul actual e cel mai bogat roman, a fost listata la bursa din…

- Directorul general al grupului austriac OMV, Rainer Seele, a discutat cu fondul Mubadala din emiratul arab Abu Dhabi despre o posibila vanzare a Petrom, scrie Economedia.ro, care citeaza ziarul austrial Kurier.Mubadala este al doilea acționar al OMV. Holdingul austriac OBAG, care deține toate participațiile…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a cerut verificari la toate DSP-urile din țara pentru a vedea in ce stare se afla unitați ATI. Decizia vine dupa tragedia de la Spitalul Victor Babeș din București, unde trei femei au murit din cauza lipsei de oxigen. Citește și: Poliția Capitalei face…