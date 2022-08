Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 38 de ani, care a disparut, vineri, in timp ce se deplasa spre Varful Moldoveanu din Muntii Fagaras, pe creasta principala, a fost gasit sambata seara, in orasul Victoria, dupa cautari care au durat mai multe ore si in care au fost angrenati salvatori ai ISU, jandarmi montani brasoveni…

- Drumul Național 1 a fost inundat, joi seara, in urma unei ploi torențiale. Dupa cum se poate vedea in imaginile postate pe rețelele de socializare, șoferii din Bușteni abia au reușit sa traverseze zona. O ploaie torențiala de cateva minute a inundat DN1. Apa s-a adunat imediat, iar gurile de canalizare…

- Un turist din Israel s-a accident duminica in zona de creasta a Munților Fagaraș. Salvamontiștii din Argeș intervin pentru evacuarea victimei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Salvamontiștii din Argeș și Sibiu intervin pentru salvarea unei persoane cu suspiciune de fractura de glezna, aflata sub Creasta Arpașelului, in Munții Fagaraș. A fost solicitat și sprijinul elicopterului SMURD de la Targu Mureș, care va prelua victima.

- Tanarul de 21 de ani a fost abandonat de prietenii sai, epuizat fizic și fara lanterna, in traseul principal de creasta al munților Fagaraș, scrie publicația locala Bitpress . Potrivit Slavamont Argeș, tanarul și-a scris numele, CNP-ul și numarul de inmatriculare pentru a fi identificat, fiind convins…

