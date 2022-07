Stiri pe aceeasi tema

Iranul a acuzat luni SUA de lipsa ''de initiativa politica'' in timpul negocierilor privind dosarul nuclear, in contextul in care convorbirile indirecte de la Doha intre Teheran si Washington par sa se afle in impas, transmite luni AFP, scrie AGERPRES.

Prințul Paul al Romaniei a fost prins in Paris. Acesta fugise din țara de aproape doi ani de zile, dupa ce a fost condamnat la inchisoare.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a mers miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, in contextul in care puterile mondiale si Teheranul se lupta pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt in impas.

Iranul și Venezuela au semnat sambata, la Teheran, un plan de cooperare pe 20 de ani, in timp ce cele doua țari, printre primii producatori de petrol din lume, se confrunta cu sancțiunile americane care le paralizeaza exporturile, scrie Reuters, conform Mediafax.

Ministerul iranian de externe a anuntat joi ca a pus in functiune noi centrifuge pentru imbogatirea uraniului, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Statele Unite au confirmat joi ca pregatesc o rezolutie cu europenii pentru a indemna Iranul "sa coopereze pe deplin" cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), care a fost respinsa dinainte de Teheran ca fiind "neconstructiva", noteaza AFP preluat de agerpres.

Franta a afirmat miercuri ca ar fi "o eroare grava si periculoasa" sa se considere ca acordul privind programul nuclear iranian va ramane "la nesfarsit pe masa", in timp ce negocierile dintre Teheran si marile puteri sunt blocate, scrie AFP.

Discutiile dintre puterile occidentale si Teheran asupra dosarului nuclear iranian sunt intr-un punct mort, a declarat joi o sursa diplomatica franceza, care a vorbit despre o atmosfera pesimista in privinta evolutiei acestor negocieri, transmite AFP.