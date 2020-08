Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul spaniol Daniel Gimenez a povestit pentru presa iberica ce s-a simțit in momentul exploziei din Beirut, care a devastat orașul. CONTEXT: Zeci de cartiere și cladiri au fost distruse, iar pana la acest moment autoritațile au anunțat peste 100 de morți in urma deflagrației (Detalii, AICI). ...

- Cel puțin 300.000 de oameni au fost stramutați din casele lor dupa explozia devastatoare care a avut loc, marți, in capitala libaneza, Beirut, spun guvernatorul orașului Marwan Abboud, citat de CNN.

- Vasul Rhosus, detinut de cetateanul rus Igor Greciuskin si care era operat sub pavilion moldovenesc, inregistrat la Chisinau, ar fi sursa exploziei care a distrus o parte din portul libanez Beirut si a facut peste o suta de morti si 4.000 de raniti, potrivit presei moldovenesti si daneze, care citeaza…

- Numeroase echipe de salvatori din Liban cauta in continuare printre ruine peste 100 de persoane date disparute in urma exploziilor violente care au zguduit marți zona portuara a orașului Beirut. Autoritațile numara victimele și estimeaza pagubele provocate, iar Consiliul Superior de Aparare din Liban…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Sunt momente in care nu mai conteaza concurența, azi a fost unul dintre ele. In ultima zi pe care Shurubel o petrece in studio, Andrei Ciobanu, Ionut Rusu și OLiX de la Kiss FM au intrat in direct la Virgin Radio.

- In acest moment este probabil nemțeanul care are cea mai audiata emisiune din țara iar influența sa pe respectiva nișa de ascultatori este covarșitoare. Doctorul Liviu Harbuz, omul pe care il puteți vedea in fiecare joi la ”Cafeaua de dimineața” pe mesagerulneamț.ro, a spulberat toate recordurile de…

- Astazi este ziua lui Shurubel. Colegii nu i-au fost alaturi sa-l imbrațișeze și sa-i ureze la mulți ani, ca de obicei, dar au avut grija sa-i pregateasca o surpriza care l-a emoționat.