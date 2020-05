Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express este, cu siguranța, cel mai urmarit show de televiziune din Romania. Emisiunea a doborat, luni, un nou record la nivelul ratingului – 14.5 puncte si o cota de piața de 37.7%, ceea ce inseamna ca peste 2 milioane de romani au trait cu sufletul la gura misiunile simpaticilor concurenți. Miercuri,…

- In fiecare vineri, de la 19, pe Virgin Radio, Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau iți aduc cele mai urbane piese ale momentului in Urban 30. In ediția de azi se anunța surprize uriașe. Nane este artistul saptamanii, cu doua locuri ocupate in Urban 30. Atat colaborarea cu Alina Eremia, cat și cea alaturi…

- Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau realizeaza la Virgin Radio cel mai ascultat tronson de seara de tinerii intre 15-29 de ani din Capitala și s-au bucurat de cele mai mari creșteri de audiența la nivelul intregii țari, la valul anterior de masurare SAR. Luni, in emisiunea lor, cei doi realizatori i-au…

- Liza Sabau a descoperit ca videoul in care lumea canta de la balcon „Juicy” intr-un cartier din S.U.A este de fapt fals. Zilele trecute a fost viral un video in care ai fi zis ca toata lumea care sta izolata in casa dintr-un cartier din New York a cantat la unison piesa „Juicy” de la... View Article

- Liza și Fereșteanu realizeaza cel mai ascultat program de radio de seara de catre tinerii din București și va mulțumim pentru asta. Cei doi au ales sa faca o premiera joi seara la Virgin Radio, chiar daca fac emisiunea de acasa in perioada aceasta. Bruja cu piesa „Ia loc” s-a auzit pentru prima oara…

- Schimbari in box-office-ul american weekendul trecut. ”Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” a obtinut incasari de 33,3 milioane de dolari de vineri pana duminica in cinematografele din Statele Unite si Canada, un debut care, in clasamentul incasarilor filmelor cu supereroi,…

- Astazi a avut loc o editie speciala in emisiunea lui Andrei Niculae, colegul de mai tarziu, Gabriel Feresteanu a fost invitat chiar de la ora 16:00, in timp ce Niculae a fost prezent in emisiunea lui Feresteanu doar cu o seara in urma. Pentru ca s-au nimerit amandoi, rubrica VERSUS a lui Niculae a fost...…

- In timp ce Liza Sabau se reface, spectacolul in studio continua. Insa, Fereșteanu se descurca din ce in ce mai greu, cu colegele de emisiune și pierde teren la Music Battle. Frumoasa și spontana, Viviana Sposub caștiga decisiv lupta de pe Virgin. Timp de trei ore, Vivi a preluat conducerea, dar și toate…