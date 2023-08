Stiri pe aceeasi tema

- In mod paradoxal, intocmai oamenii care se plang de saracie, dau adevarate averi la jocurile de noroc. Ulterior, iși ineaca amarul in...alcool. Este povestea tot mai multor romani care cad intr-o astfel de capcana.

- Germania are incredere ca va dispune in 2025 de divizia cel mai bine echipata dintre aliatii sai europeni din NATO, a declarat pentru Reuters general-locotenentul Alfons Mais, seful marelui stat-major al armatei germane (Bundeswehr), intr-un moment in care tarile sunt preocupate sa-si consolideze fortele…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani devenit celebru pentru performantele sale la inotul in ape deschise, și-a propus sa parcurga intreg fluviul Rin, intr-o provocare de 35 de zile. Romanul va incepe cursa de 1.035 de kilometri, din Germania in Olanda, duminica dimineața. "Intregul meu efort va…

- Explicatia lui Adrian Mititelu, dupa ce FC U Craiova 1948 a fost umilita de FC Koln 2. Formatia craioveana a pierdut cu 2-7 meciul amical contra formatiei de amatori din Germania. FC Koln 2 evolueaza in a patra liga din Germania, dar nu a avut emotii contra oltenilor, care au folosit cei mai buni jucatori…

- Un roman in varsta de 45 de ani risca 38 de luni de inchisoare pentru furtul a nu mai puțin de 613 bijuterii din magazinul Jehaes, din Sint-Truiden, Belgia. Barbatul a fost judecat luni, 12 iunie, și i-a cerut judecatorului sa-l elibereze, scrie cotidianul Nieuws Blad.Romanul a intrat prin camera de…

- Malcom Edjouma (26 de ani) nu va merge la Rapid, dar spera sa plece in Germania, in liga a doua, de unde are o oferta de 800.000 de euro. Șansele ca mijlocașul francez sa continue la FCSB sunt minime, el nu se mai simte bine in echipa lui Becali. FCSB iși alcatuiește echipa pentru sezonul urmator și…

- Un șofer de TIR roman este blocat de patru zile in cabina, in Germania. Oamenii legii i-au confiscat camionul și platforma de transport dupa ce l-au prins transportand ilegal un tanc. Romanul venea cu tancul din Franta, iar politistii germani i-au interzis sa plece mai departe, scrie Ziare.com. Romanul…

- Un adolescent roman este implicat intr-o crima care a socat Germania. Baiatul de 17 ani a ajutat doi prieteni, frate si sora, sa isi ucida tatal dupa ce l-au atras intr-o padure de la periferia Berlinului. Patru minori ar fi fost implicati in cumplita fapta. Romanul si fiul victimei sunt acum in arest.