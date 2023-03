Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, temperaturile sunt in scadere. Soarele rasare la ora 06:40. Cerul se va innora treptat, iar la sfarșitul zile se prognozeaza posibile precipitații. La munte, cerul va fi variabil, vantul va sufla moderat spre tare, iar maxima va urca spre zero grade. Soarele va apune la ora 18:34. Minima…

- Planetele Jupiter și Venus au fost vizibile pe cer și din zona Turzii, aseara. Fenomenul astral este unul mai rar intalnit. Cele doua planete, Jupiter – cea mai mare planeta din sistemul nostru solar și Venus – cea mai luminoasa platena din sistemul solar, au fost vizibile foarte apropiate pe cer, deși…

- Locuitorii din Brașov au imortalizat luni seara, 20 februarie, un „OZN” pe cerul Romaniei. Odata facut public fenomenul, conaționalii au impartașit o serie de imagini interesante, care au starnit multe controverse pe rețelele sociale. Specialiștii au venit cu explicații privind norii ciudați, cu aspect…

- Neatentia si lipsa unor masuri de siguranta au facut ca o familie sa nu mai aiba un acoperis sigur deasupra capului.Pompierii au facut tot ce le a stat in putinta pentru a limita extinderea flacarilor dar si a pagubelor. Chiar si asa, o parte din acoperisul casei a fost distrus, bucataria la fel, iar…

- Marți, cer va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:41. Noaptea cerul va fi senin, cu temperaturi geroase, iar din a doua parte a dimineții norii vor devenii persistenți. Vantul va sufla cu intensificari, in zonele depresionale și la munte, viscolind trecator ninsoarea sau spulberand zapada. Soarele…

- Soarele rasare intotdeauna de la est si apune in vest, ca urmare a rotatiei Pamantului. Iar aceasta rotatie, de la vest la est, este asa pentru ca Pamantul s-a nascut astfel, de la formarea sistemului nostru solar. Cercetatorii au o controversa: miezul Pamantului ar fi inceput sa se roteasca invers.…

- Cometa C/2022 E3 (ZTF), vazuta pentru ultima data in Epoca Glaciara, se apropie de pamant la inceputul acestui an și va putea fi vazuta cu ochiul liber. Aceasta orbiteaza in jurul Soarelui la fiecare 50.000 de ani, iar pe 1 Februarie 2023 va trece la mai putin de 26 de milioane de mile de Pamant, [...]…

- Anuntul prezidential a survenit in cursul unei conferinte de presa. Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare, a oferit o majorare considerabila pentru salariul minim saptamana trecuta, ca parte a unei campanii pentru a recastiga sprijinul politic erodat de inflatie, o scadere a lirei…