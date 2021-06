Stiri pe aceeasi tema

- „Bucuresti are cea mai mare rata de vaccinare din tara. Tot in Bucuresti, in ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura solutie pentru a depasi pandemia. It is that simple!”, a afirmat duminica premierul Citu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.…

- Mai multi ministri au raspuns provocarii premierului Florin Citu de a spune ce contine vaccinul anti-COVID-19 pentru ei. Membrii cabinetului s-au filmat pe camp, in sala de spectacole, la minister sau pe ulita unui sat si au transmis mesaje in care asociaza vaccinul cu ideea de libertate, normalitate…

- Guvernul va lansa astazi o campanie de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, ceremonia urmand sa aiba loc incepand cu ora 12.00 la Palatul Victoria, relateaza Agerpres. Anunțul a fost facut marți de premierul Florin Citu, care a spus ca Executivul urmeaza sa adopte masurile de relaxare…

- Este a treia zi de vaccinare in primul centru de vaccinare drive-thru din București, in aceasta dimineața zeci de oameni așteptau la coada sa se imunizeze. Centrul din Bucuresti este deschis zilnic de la ora 8.00 pana la ora 20.00, pana pe 12 septembrie. Chiar daca este 1 mai numarul persoanelor din…

- Joi a devenit operațional primul centru de vaccinare drive-thru din Capitala. Inca de la ora 08.00 dimineața șoferii au venit pentru a se vaccina. UPDATE 2. Pana la ora 12.40 au fost vaccinate 280 de persoane UPDATE 1. O suta de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in primele doua ore de la…

- Joi a devenit operațional primul centru de vaccinare drive-thru din Capitala. Inca de la ora 08.00 dimineața șoferii au venit pentru a se vaccina. UPDATE. O suta de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in primele doua ore de la deschiderea centrului drive-thru din Piata Constitutiei, a declarat…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a scris pe Facebook chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. "Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a…

- Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat vineri ca romanii ar putea renunța la purtarea maștii in spații publice in momentul in care se atinge pragul de 10 milioane de persoane imunizate. Intr-o postare publicata pe Facebook, prim-ministrul a anunțat ca pragul de 10 milioane de persoane vaccinate ar putea…