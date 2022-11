Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incetini avansul trupelor ucrainene in sud cu doar doua saptamani daca va arunca in aer barajul hidrocentralei Kahovka, insa o astfel de decizie ar inunda teritoriul ocupat de Moscova si ar afecta un canal de apa vital pentru Crimeea anexata, a declarat seful serviciilor

- Șefii serviciilor de informații germane au avertizat luni ca China ar putea folosi participațiile in infrastructuri cruciale ca parghie pentru a urmari obiective politice, in contextul in care la Berlin s-a dezbatut daca sa permita sau nu firmei chineze de livrari Cosco sa investeasca bani in portul…

- Comisia parlamentara pentru legile justitiei a adoptat joi, mai multe amendamente la proiectul de statut al procurorilor si judecatorilor, printre care si unul care prevede ca cei care fac parte din personalul conex de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi,…

- Serviciile secrete americane, citate de publicația The New York Times, considera ca mai mulți membri ai Guvernului de la Kiev ar fi știut despre atacul cu mașina-capcana din luna august, de la Moscova, in urma caruia a murit Daria Dughina, fiica filosofului Aleksandr Dughin.

- Un militar rus ii spune mamei sale, intr-o conversație telefonica interceptata de Direcția Principala de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii, ca situația de pe frontul din Ucraina este foarte grea, in condițiile in care trebuie sa lupte doar cu echipament vechi, relateaza Ukrainska…

- Președintele rus, Vladimir Putin, i-a acordat cetațenia rusa lui Edward Snowden, care a demascat acțiunile Serviciilor de informații americane, reiese dintr-un decret publicat pe portalul oficial de informații juridice, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit pentru a doua oara in cateva zile cu liderii armatei, ai serviciilor de informatii si ai politiei, relateaza joi dpa. Zelenski a declarat miercuri seara la Kiev ca liderii militari i-au prezentat evolutiile de pe front, insa nu a dorit sa ofere…

- Unul dintre cei mai importanți oficiali din cadrul serviciilor ucrainene de informații militare a declarat miercuri ca ofensiva Rusiei incetinește din cauza „oboselii morale și fizice” din randul trupelor sale și din cauza bazei „epuizate” de resurse a Moscovei, relateaza Reuters . Afirmația facuta…