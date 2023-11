Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari pentru un nou episod de vreme severa in Romania, cu condiții umede și racoroase care vor persista in aceasta saptamana. Deși temperaturile vor cunoaște o ușoara creștere, se așteapta ca norii sa acopere cerul in mare parte din timp, iar in unele regiuni vor avea loc ploi…

- Meteorologii anunța ca vremea se va schimba in Romania. Potrivit informațiilor specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile scad brusc iar in unele zone se anunța lapovița și ninsoare.

- Binecunoscutul pilot Cezar Osiceanu a surprins de la bordul avionului Tarom incredibila „aurora sangerie” din weekend, la peste 10.000 de metri altitudine! Pilotul Cezar Osiceanu a spus ca este vorba despre „Blood Aurora”, un fenomen extrem de rar, mai ales in aceasta zona geografica, adaugand ca „nu…

- In zilele de 1 si 2 noiembrie, o delegatie condusa de comandantul Brigazii Multinationale din Europa de Sud Est SEEBRIG , generalul de brigada Bilbil Bitri, a efectuat o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintiei Procesului reuniunii ministrilor apararii din Europa de Sud Est SEDM . In zilele…

- A fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Europa de Sud-Est care urmeaza sa fie conectat in perioada urmatoare. Parcul de la Ratești este proiectul comun al companiilor israeliene Econergy Renewable Energy și Nofar Energy și reprezinta cea mai mare investiție in energie regenerabila fotovoltaica…

- Romania va avea parte de un un adevarat spectacol pe cer in zilele ce urmeaza. Așadar, care este fenomenul astronomic care va avea loc in acest weekend. Ce va aparea pe cer, se va vedea chiar si din Romania, astfel ca locuitorii trebuie sa fie pregatiți. Ce fenomen astronomic va avea loc in weekend.…

- Sambata, temperaturile au fost aproape caniculare, dupa valul de frig care a adus prima ninsoare in Romania zilele trecute. Meteorologii au consemnat 33 de grade Celsius in zonele de campie, iar cele 32 de grade din București ar putea insemna ca a fost cea mai calduroasa zi din istoria masuratorilor. Și…

- Vremea se incalzește din nou, astfel ca temperaturile vor fi cuprinse intre 28 și 30 grade Celsius, mult mai ridicate fața de normalul perioadei. Meteorologii anunța ca țara noastra se afla la zona periferica a ciclonului care a facut ravagii in Europa.