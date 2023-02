Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din Romania se schimba in urmatoarele zile, mai ales dupa ultima alerta meteo ANM emisa. In acest moment sunt cel puțin patru avertizari, doua de Cod Galben și alte doua de Cod Portocaliu, toate anunțand intensificari ale vantului și viscol puternic in mai multe regiuni din țara, deși, in prealabil,…

- Temperaturile o iau razna in Romania. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat ce urmeaza dupa episodul dur de iarna care a avut loc in Romania. Vremea se schimba radical. Anunțul experților in meteorlogie. Vești incredibile de la meteorologi. Ce urmeaza sa se intample din punct…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au prezentat vremea pentru perioada urmatoare. Majoritatea romanilor se intreaba cand o sa revina vremea buna in țara, dupa ce saptamana aceasta toate regiunile au fost cuprinse de zapezi și termometrul a indicat puține grade. Cand vom scapa…

- Urmeaza ca urgia alba sa ajunga in Romania, astfel ca meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunta ger naprasnic si ninsori puternice. Ce ar trebui sa aduca cu ea dorsala anticiclonica care vine in Romania și ce inseamna asta. Dorsala anticiclonica pune stapanire pe Romania. Aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorlogie prognozeaza pentru azi, 11 ianuarie 2023, ca temperaturile vor continua sa micșorze, iar ploile iși vor face simțita prezența in mai multe regiuni din țara. Se poate spune ca vremea o ia razna in Romania, pentru ca va fi rupere de nori. Care sunt zonele lovite…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au facut prognoza meteo pana pe 15 ianuarie 2023. Conform predicțiilor, vremea o ia razna in toata țara. Specialiștii au spus ce ne așteapta cu adevarat din punct de vedere meteorologic. Prognoza meteo pana pe 15 ianuarie 2023. De cand scad temperaturile…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Experții au avertizat ca temperaturile urmeaza sa scada sub pragul inghețului in viitorul apropiat din cauza unui val de aer polar care cuprinde Romania. Minimele vor ajunge frecvent sub zero grade, iar maximele nu vor…

- Bucureștenii se pare ca vor avea parte de primul episod de iarna din acest sezon, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. De cand scad cu adevarat temperaturile și ce se va intampla in restul țarii in zilele urmatoare. Primele ninsori in București apar chiar de Ziua Naționala a Romaniei.…