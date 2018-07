In Cluj-Napoca, exista un liceu faimos pentru festivalul pe care elevii il organizeaza in curtea scolii. Evenimentul de la "Ghibu" este caritabil si ii invata pe copii sa devina responsabili, organizati si dedicati unui scop. Liderul elevilor voluntari este Anda Culisir, o profesoara speciala, care are o putere fantastica de a-i motiva pe cei din jurul ei.