Stiri pe aceeasi tema

- Tradus.com , platforma globala online pentru vehicule comerciale rulate, beneficiaza de tendința puternica de creștere a mediului online și raporteaza aproape de doua ori mai mulți vizitatori din Romania, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Aproximativ 720.000 de vizitatori unici din…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta“, trage un semnal de alarma cu privire la evoluția cazurilor de coronavirus, la formele severe pe care le fac pacienții tot mai frecvent. Managerul Institutului „Marius Nasta“ face apel, de asemenea, la respectarea masurilor de igiena in condițiile…

- Analiza a urmarit sa afle care este impactul crizei Covid-19 asupra sistemelor de sanatate si economiilor din cele 11 tari din sud-estul Europei si care sunt perspectivele de revenire ale acestora. Raportul ”Covid-19 si Europa de Sud-Est (ESE): Perspectivele initiale de combatere a crizei” acopera Albania,…

- Majoritatea romanilor merg pe litoralul romanesc in acest an. Doi din 10 și-ar cumpara o casa de vacanța, pe care ar da in medie 75.000 de euro Aproape doua treimi (64%) dintre romani vor alege, in vara acestui an, litoralul romanesc pentru petrecerea concediilor, arata un studiu realizat de dezvoltatorul…

- ”În domeniul digitalizarii România este o tara de contraste. Exista doua Românii- una a pixului albastru cu care trebuie sa semnezi diferite acte și cea digitala. Contrastul se vede și în Raportul DESI (Digital Economy and Society Index-n.red), unde stam bine la conectivitate-…

- Romania face parte din zona roșie a Uniunii Europene in ceea ce privește infectarea cu COVID-19. In ultimele zile, țara noastra a depașit consistent 1.000 de infectari pe zi. Majoritatea statelor europene a impus restricții de calatorie romanilor, ceea ce afecteaza serios libertatea de mișcarea a cetațenilor…

- Raliul Liniei Intii se va organizaluni la Sibiu iar anul acesta medicii care lupta impotrivacoronavirusului și alți angajați din sistemul medical vor fioficial copiloți. Mai multe instituții medicale din județ și-auanunțat participarea la evenimentul care dorește sa aduca inatenția publicului conștientizarea…