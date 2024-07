Autoritațile fac un apel catre cetațeni, dupa ce s-au inregistrat peste 100 de incendii in doar 24 de ore. Arderile de vegetație sunt interzise prin lege, iar temperaturile extreme din aceasta perioada ingreuneaza misiunea pompierilor. IGSU, apel catre populație Inspectoratul General pentru Situații de Urgența face un apel catre populație pentru oprirea igienizarii terenurilor prin […] The post Fenomenul deosebit de grav care ia amploare in Romania. Autoritațile fac un apel disperat catre cetațeni appeared first on Playtech Știri .