Fenomenul de bullying modifica legea Educatiei? Elevii, profesorii si parintii vor primi consiliere

Propunerile legislative vizeaza modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 pentru a defini, a preveni si a interzice violenta psihologica in spatiile destinate educatiei. De asemenea, modificarea legii educatiei, prevede si posibilitatea ca cei implicati in actiuni de bullying, atat agresorii, cat si victimele, sa beneficieze de asistenta si evaluare psihologica. Un copil din patru este umilit in mod repetat la scoala, iar un elev din 5 agreseaza verbal sau fizic un alt coleg. Aceste date alarmante plaseaza Romania pe locul 3 in Europa ca amploare a fenomenului ...