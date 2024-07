Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici s-a calificat in semifinale la proba de 100 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 cu cel mai bun timp, 47 de secunde și 92 sutimi, dupa ce la 50 de metri a intors al cincilea. Sportivul roman a evoluat in seria a noua. Popovici l-a invins la o sutime pe maghiarul Nandor…

- Rolul fundamental al parinților in pregatirea unui campion este relevat de Mihai Popovici, tatal lui David Popovici, intr-un interviu unic acordat anul trecut pentru revista Sport in Romania.„Daca ma gandesc acum, primele condiții pe care le-am creat au fost in momentul in care am decis ca nu va exista…

- David Popovici a reușit sa scrie o pagina de istorie pentru Romania, caștigand medalia de aur la proba de 200 de metri liber in cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Performanța sa remarcabila, obținuta in seara de luni la Defense Arena, a starnit reacții entuziaste din partea liderilor politici…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 metri liber, inregistrand timpul de un minut, 45 de secunde și 65 de sutimi, cel mai rapid din serii. El a fost urmat de belgianul Lucas Henveaux și sud-coreeanul Sunwoo Hwang. Semifinalele vor avea loc la ora 21:46. David Popovici,…

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…