- Judetul Brasov isi propune sa testeze, in cadrul unui proiect european, conceptul de zona de liniste ca si atractie turistica, se arata intr-un comunicat remis, miercuri, de Consiliul Judetean Brasov. CJ Brasov, parte a proiectului Thematic Trail Trigger-ThreeT (Initierea unor trasee tematice),…

- Cu fiecare an, numarul lebedelor de pe lacul din satul Putinești, raionul Florești, crește. Fenomenul este privit de localnici ca o binecuvintare. Lebedele grațioase bucura ochii satenilor deja de zece ani și sint o adevarata atracție pentru turiști. Casa Eudochiei Antoci este situata chiar pe malul…

- Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna va realiza un traseu de vizitare in incinta Rezervatiei Naturale Mestecanisul de la Reci, in lungime de aproximativ doi kilometri, care va fi marcat cu imagini inspirate dintr-o straveche legenda populara. Directorul asociatiei, Godra Arpad,…

- ,,Aleea artiștilor de creaţie, expoziție cu vanzare” din Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” va deveni in curand un nou punct de atracție turistică in Chișinau. Din luna mai artiștii și meșterii populari care iși vindeau anterior lucrarile in scuarul „Mihai Eminescu” vor putea…

- Cimitirul evreiesc din Calarasi care dateaza din anul 1790 ar putea deveni in scurt timp atractie turistica. Autoritatile locale au identificat bani pentru restaurarea acestuia și includerea lui intr-un traseu turistic cultural. Inițiatoarea proiectului este muzeograful Mariana Iurcu. "De aici incepe…

- In Islanda, carcasa unei balene eșuate pe plaja a devenit atracție turistica. Și, asta, in ciuda avertismentelor autoritaților, care le-au cerut oamenilor sa nu se apropie de uriașul cadavru.

- Cel mai batran copac din Romania este un stejar și are mai bine de 900 de ani. Supranumit "batranul Carpaților", arborele se afla la marginea satului Mercheașa din județul Brașov și a devenit o atracție turistica a zonei.