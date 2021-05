Orele lungi de lucru ucid sute de mii de oameni pe an, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Primul studiu global de acest gen a aratat ca 745.000 de persoane au murit in 2016 din cauza accidentelor vasculare cerebrale și a bolilor de inima, din cauza orelor lungi petrecute la... The post Fenomenul care ucide 745.000 de oameni anual appeared first on Tabu .