- El Nino, fenomenul meteorologic natural care s-a adaugat procesului de incalzire a climei si a facut din 2023 anul cel mai calduros din istoria masuratorilor, a ajuns la final, deschizand calea spre revenirea probabila in urmatoarele luni a ciclonului opus, La Nina, sinonim cu temperaturi mai scazute…

- Minele și carierele de talc din Hunedoara au funcționat de la inceputul secolului XX, pana in anii 2000, in Munții Poiana Rusca. La doua decenii de la inchiderea lor, galeriile de sute de metri, abandonate, starnesc curiozitatea turiștilor

- Oamenii din comuna Batrana din Hunedoara, cea mai mica din Romania ca numar de locuitori, nu vor avea nicio surpriza la alegerile din 9 iunie 2024, pentru funcția de primar al comunei aflata in Ținutul Padurenilor din Hunedoara.

- Vești minunate vor face fericita viața acestor semne zodiacale imediat dupa Paște. Chiar incepand de luni, reprezentanții celor patru zodii ar trebui sa se aștepte la vești minunate. In curand, viața lor va fi plina de fericire și vor avea loc multe evenimente pline de bucurie.

- Peste 20 de peșteri, unele locuite din cele mai vechi timpuri, au fost descoperite in satele din Munții Poiana Rusca, in Hunedoara.. Așezarile oamenilor preistorici au fost rar cercetate și sunt in afara rutelor turistice. Un astfel de loc, spectaculos, se numește Peștera Gaunoasa

- Eclipsa de soare de pe 8 aprilie a venit cu o serie de modificari in viața mai multor nativi. Perioada urmatoare va fi una excepționala, pentru ca Universul iși va redirecționa luminile stralucitoare catre cinci semne zodiacale. Nimic din tot ceea ce faceau pana acum și iși doreau cu ardoare nu va mai…

- Echinocțiul de primavara 2024 a avut loc miercuri, pe 20 martie, la ora 05:06 (ora Romaniei). Fenomenul marcheaza inceputul primaverii astronomice in emisfera nordica, in timp ce in emisfera sudica incepe toamna astronomica. Echinocțiul de primavara reprezinta, de asemenea, data la care se spune ca…

