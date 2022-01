Fenomenul Canada. Convoiul pentru libertate răstoarnă noua ordine mondială Protestele repetate și, mai nou, violente din statele europene par mici fumigene in fața convoiului pentru libertate al tiriștilor canadieni. Furia impotriva vaccinarii obligatorii a reușit sa adune sute de mii de camioane și autovehicule, care au pornit spre capitala Ottawa, pentru a pune capat dictaturii sanitare. Valul uriaș de susținere a convoiului a venit […] The post Fenomenul Canada. Convoiul pentru libertate rastoarna noua ordine mondiala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

