- Arșița a inceput sa parjoleasca munca agricultorilor din județ. Dupa ce au investit sume colosale pentru a lucra pamantul, dar și timp cu nemiluita, fermierii s-au trezit cu sute de hectare de culturi distruse. In urmatorii 15 ani, schimbarile climatice vor afecta grav sectorul agrar. Vasluiul dispune…

- Sambata seara, cladirea Primariei Vechi din Piata Libertatii s-a umplut de fum, dupa ce un panou electric a luat foc. O persoana din incinta a fost afectata de fum, dar, din fericire, la acea ora, numarul persoanelor din incinta era limitat. In mod normal, acolo invata studentii Facultatii de Muzica…

- Orice metoda neobișnuita de comportament are doua moduri de funcționare: 1) te face sa-ți vezi neputința și sa iți devina profesor, ca sa inveți din ea 2) te asociezi, o lași sa fie, vorbești și gandești mecanic despre ea, fara sa faci nimic s-o schimbi. "E ca și cum treci pe…

- Un studiu recent arata ce se intampla in ultimii ani cu desertul Sahara. Desertul Sahara s-a extins cu circa 10% in aproape 100 de ani, conform unui nou studiu efectuat recent in Statele Unite si publicat la sfarsitul saptamanii trecute. Sahara, cel mai mare desert din lume, cu o intindere oficiala…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) in larga sa reprezentare se alatura celor 15.300 de semnatari ai proiectului de referendum local din Municipiul Craiova privind inchiderea centralei de la Kozlodui, aflata la doar 4 km de granița cu Romania.Citeste si: Semnal de alarma:…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca a atras atenția Guvernului asupra impredictibilitații masurilor economice.„Romania a incheiat anul 2017 cu o creștere economica record in Uniunea…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, trage un nou semnal de alarma cu privire la riscurile economiei. Isarescu spune ca, în România, educația finanicara și fiscala este foarte scazuta, aspect care are consecințe negative atât pe piața

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…