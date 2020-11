Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile la Constanța se intampla un fenomen spectaculos. Vorbim de faptul ca valurile Marii Negre au devenit rosiatice. Fenomenul cunoscut drept ”valuri rosii” este cauzat de mii de microorganisme. Aparitia microorganismelor care dau o culoare rosiatica Marii Negre a starnit curiozitatea cetatenilor.…

- Inspectorii au efectuat verificari in zona digului Agigea, portului Midia si a porturilor turistice Mangalia si Constanta in urma unor sesizari primite de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta. "Urmare a colaborarii cu specialisti din cadrul ABADL, s-a stabilit ca acest fenomen…

- Garda Nationala de Mediu anunta suplimentarea echipelor de comisari din Capitala si judetul Ilfov, dupa ce s-au inregistrat cresteri semnificative ale poluantilor montorizati. Indicatorii vor fi monitorizati online, incepand de marti seara, si – daca se vor constata depasiri – se vor face controale…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a identificat posibila sursa de poluare a aerului, ce a dus la inregistrarea unor valori peste medie ale poluantilor, in noaptea de sambata spre duminica, si anume o topitorie ce nu functiona in perioada controlului, dar pentru care fusese aplicata anterior o sanctiune,…

- Este deja de notorietate ca șefii de la Garda de Mediu se comporta ca niște Dumnezei, iar Valentin Florin Neagoe, șef Serviciu Gestionarea Deșeurilor in cadrul Garzii Naționale de Mediu nu face nici el excepție de la aceasta regula. Despre Neagoe, posesor al unei averi impresionante, nu toata cuprinsa…

- In perioada 1 iulie - 31 august 2020, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi din Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii de la transporturi din toate judetele au actionat pentru cresterea sigurantei si securitatii navigatiei in zona de litoral a Marii Negre si pe luciurile de…

- In fiecare an, unele persoane decid sa se faca nevazute, abandonandu-si vietile, locurile de munca si familiile. In Japonia, o intreaga industrie s-a dezvoltat pentru a-i ajuta pe cei care vor sa dispara s-o faca fara sa lase urme.