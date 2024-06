Fenomenele meteo și problemele aeroportuare afectează zborurile din Europa Zborurile din spațiul aerian european au suferit intarzieri semnificative in ultimele zile din cauza unor fenomene meteorologice multiple și simultane, care au afectat gestionarea sloturilor aeroportuare și capacitatea autoritaților de control al traficului aerian. Wizz Air, alaturi de alte companii aeriene, a fost grav afectata de aceste probleme, conform unui comunicat remis vineri de transportatorul […] The post Fenomenele meteo și problemele aeroportuare afecteaza zborurile din Europa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

