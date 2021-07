Eveniment Fenomene meteo periculoase in Teleorman / Mai mulți copaci doborați de vant și un acoperiș cazut pe un autoturism iulie 31, 2021 21:59

In aceasta seara, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase de cod portocaliu, mai mulți copaci și un acoperiș de bloc au cazut in județul Teleorman.

Astfel, trei copaci au fost doborați de vant pe DJ 506, intre Marzanești și Valea Parului, blocand carosabilul. Pompierii militari alexandreni au intervenit cu o autospeciala de descarcerare pentru a-i indeparta. In urma acestei intervenții a autoritaților, traficul a fost reluat rapid in…