FENOMENE METEO PERICULOASE – Ce trebuie să facă maramureșenii pentru protecție Maramureșul a intrat de aseara sub incidența unui cod portocaliu de vreme rea. La munte sunt așteptate ninsori, dar și vant puternic, iar in celelalte zone sunt așteptate ploi insemnate cantitativ. Maramureșenilor li se recomanda o serie de masuri in aceasta perioada in care avem fenomene meteo periculoase. Daca la acestea mai adaugam și un posibil cutremur, atunci cu atat mai mult aceste masuri de protecție sunt extrem de importante. In primul rand, maramureșenii sunt sfatuiți sa evite deplasarile pe durata manifestarii fenomenelor prognozate si sa se adaposteasca in imobile sau spatii inchise,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

