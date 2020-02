Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de zapada și grindina a lovit marți municipiul Baia Mare, iar imaginile video surprinse de loalnici și publicate pe rețelele sociale arata cum in timpul furtunii au avut loc descarcari electrice, dar s-a format și un curcubeu, scrie Hotnews.ro

- In plina iarna, in satul Colibasi din comuna Malovat, judetul Mehedinti, a cazut grindina. Oamenii locului spun ca nu au mai vazut asa ceva, ca este prima data cand asista la un asemenea fenomen. The post Fenomen meteo neobisnuit in Romania. Grindina, in plina iarna appeared first on Renasterea banateana…

- ANM a emis un COD GALBEN valabil in intervalul 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 20:00. Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș; ninsori viscolite in zona montana inalta. In intervalul menționat, la munte,vantul va…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca, in conformitate cu datele transmise de Autoritatea Federala...

- ANM a emis o informare meteo valabila pentru intervalul 08 februarie, ora 02:00 – 09 februarie, ora 10:00. Fenomene vizate: nopți și dimineți geroase. Pe parcursul nopților și al dimineților de 8 și 9 februarie vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile vor cobori frecvent sub…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al judetului Mehedinti au intervenit, in perioada 31 ianuarie – 3 februarie, la 46 de situatii de urgenta. Dintre cele 10 incendii, sapte au izbucnit la vegetatie uscata si au cuprins peste 70 de hectare de teren, pe…

- Constantenii au fost treziti, in jurul orei 02.30, de niste fenomene meteo rar intalnite la Constanta la mijlocul lunii decembrie: fulgere, tunete, si rafale de ploaie.Initial au intrat in panica nestiind, efectiv de unde vin zgomotele foarte puternice.Dar si au dat seama ca in toi de iarna, in loc…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana joi dupa-amiaza, in bazine hidrografice din sase judete.