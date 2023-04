Fenomene meteo extreme în zilele următoare, din cauza unui vortex polar Meteorologii din noua tari, inclusiv Romania, se asteapta la fenomene meteo extreme in urmatoarele zile din cauza unui vortex polar care va aduce ninsori puternice, ploi si chiar viscol. Inca din aceasta noapte, vortexul polar va pune stapanire peste vestul, centrul, sudul si estul continentului. Potrivit antena3.ro , meteorologii din opt tari au emis deja alerte meteo, inclusiv de tip cod rosu, in timp ce specialistii din Italia au anuntat ca saptamana ce urmeaza vine cu temperaturi mult mai mici decat cele inregistrate in saptamana de Craciun. Vortexul polar se indreapta spre Romania, iar potrivit… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

