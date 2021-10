Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor provocate de inundatiile din sudul Italiei este in crestere. Cel putin doi oameni au murit, iar unul a fost dat disparut in urma ploilor abundente, care nu mai inceteaza de patru zile.

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte trei au fost ranite de fulgerele, care s-au abatut asupra muntilor din nordul Pakistanului, au informat duminica autoritatile locale, citate de AFP, noteaza Agerpres. Incidentul a avut loc in districtul Torghar, din provincia Khyber Pakhtunkhwa, afectata…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte noua ranite dupa ce o tornada a strabatut insula siciliana Pantelleria din sudul Italiei, rasturnand mașini și rupand acoperișuri, potrivit agenției de protecție civila din Italia citata de BBC . Patru dintre raniți sunt intr-o stare critica. Unul dintre…

- Peste doua milioane de oameni au murit in ultimii 50 de ani din cauza caniculei, inundațiilor și altor calamitați. Informația a fost prezentata de Organizația Meteorologica Mondiala, care a intocmit un raport in acest sens.

- Cel putin 32 de oameni, intre care doi copii, au murit in Peru dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si a cazut intr-o prapastie. Alte 22 de persoane au fost ranite in accidentul petrecut marți dimineața, au declarat politia si serviciile de salvare.

- Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni, intre care 28 de talibani, au fost ucisi de cele doua explozii care au avut loc joi seara in apropierea aeroportului din Kabul si care au fost revendicate de organizatia terorista Stat Islamic, potrivit BBC.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Serviciul de Meteorologie din Grecia a emis o avertizare cu privire la apariția unor fenomene meteo extreme, pana luni, 9 august: deteriorare rapida a condițiilor meteo, scaderea semnificativa a temperaturii, fu

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…