Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba de la o zi la alta, astfel ca daca mulți se așteptau ca vara de anul asta sa fie una fara probleme, specialiștii nu sunt de acceași parere. Recent, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a dezvaluit ca o sa avem parte de numeroase fenomene meteo extreme.…

- Administrația Naționala de Meteorologie nu vine deloc cu vești bune pentru zilele urmatoare. Romania este lovita de fenomene meteo extreme, insa nu doar la noi in țara lucrurile stau rau, ci in toata Europa. Iata ce au anunțat specialiștii pentru perioada care urmeaza sa vina!

- Alerta meteo ANM! In ultimele 48 de ore au fost emise mai multe avertizari meteo cu privire la schimbari ale vremii. De altfel, suntem in luna mai, luna preponderent plina de schimbari climatice. Inclusiv astazi, 10 mai, avem o alerta meteo ANM pentru vestul teritoriului. Locuitorii din vestul Romaniei…

- Romania isi poate asigura necesarul de consum din productia interna in aceasta perioada, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Ion Sterian, directorul general al Transgaz. „Zilele trecute, in perioada de Pasti, consumul de gaze al Romaniei a fost de 13-14 milioane de metri cubi pe zi, foarte redus,…

- Vremea se schimba de la o zi la alta, astfel ca, recent, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de utlim moment! Zilele urmatoare, chiar inainte de Florii, Romania este acoperita de un val de aer polar. Iata ce temperaturi se vor inregsitra!

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și ploi in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe.

- Un val de aer polar va cuprinde Europa. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo cod galben și cod portocaliu de vant. Vremea se va raci brusc, iar in unele zone va fi vant puternic, cantitați insemnate de apa și chiar ninsori. In Germania, dar și pe coasta Poloniei meteorologii au emis cod roșu…

- Potrivit ANM, in intervalul 22 martie, ora 8 - 22 martie, ora 20 vor fi intensificari ale vantului (Cod galben) in zonele indicate pe harta alaturata. Meteorologii spun ca in intervalul menționat vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, precum și in sud-vestul Moldovei,…