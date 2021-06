Fenomene meteo extreme în acest sfârșit de săptămână. Ploi torențiale, grindină, descărcări electrice Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitați de apa de 10 – 20 l/mp și izolat peste 25 l/mp. Temperaturile maxime vor fi de 23 – 26 de grade, dar pentru luni meteorologii anunța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru aproape toata tara, valabila sâmbata, între orele 11:00 21:00, si o alta pentru 18 judete, valabila duminica, între orele 2:00-10:00.…

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben. Potrivit…

- Cod galben de ploi torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina la Constanta si Tulcea.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de tip cod galben, valabila astazi de la ora 11:00 pana la ora 21:00.Sunt afectate zonele de deal si de munte, Oltenia,…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iunie, ora 11:00 - 12 iunie, ora 21:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuatPe parcursul zilei de sambata (12 iunie) in zonele de deal si de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova si…

- Meteorologii anunța ca in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova și in sudul Banatului, sambata, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin ploi torențiale. A fost emis cod galben.…

- Meteorologii anunta ca, pana miercuri seara, in Oltenia, vestul si nordul Munteniei, Dobrogea, local in Transilvania, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, fiind emis un Cod galben. Administratia Nationala…

- Incepe prima luna de vara, insa temperaturile scad cu pana la 10 grade. Prognoza meteo ANM anunța vreme rece in aproape toata țara in urmatoarele zile. Potrivit ANM , in Capitala, temperaturile scad mult sub normalul perioadei, pana la maxime de 14 – 17 grade, și vor fi frecvente ploi cu descarcari…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Avand in vedere atentionarea meteorologica COD…