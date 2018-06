Fenomene extreme lovesc România! Începând de mâine, vremea se schimbă radical Meteorologii au anunțat ca vin fenomenele extreme peste Romania! Incepand de maine, vremea se schimba radical! (Reduceri mari la jocuri PC) Aerul fierbinte se instaleaza in jumatatea de est a tarii, iar in cea de vest vin vijeliile, grindina si ploile insemnate. In unele locuri, vor cadea chiar si 80 de litri pe metrul patrat. In […] The post Fenomene extreme lovesc Romania! Incepand de maine, vremea se schimba radical appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

