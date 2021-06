Fenomene extreme în România. Avem parte și de caniculă, și de ploi Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și canicula. Fenomenele extreme vor afecta toata țara. 26 de județe sunt afectate de furtuni, in timp ce 6 de caldura excesiva. De miercuri de la ora 11.00 pana joi la 12.00 va fi Cod galben in cea mai mare parte a țarii. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice și pe arii restranse grindina și vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași local 25…40 l/mp. Fenomene… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

