Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie torentiala a facut ravagii in Milano. Sute de mașini au fost distruse de grindina de marimea unei mingi de tenis. Peste o suta de autoturisme din parcarea unui centru comercial din Italia au ramas fara geamuri si oglinzi din cauza bucatilor mari de gheata, pe alocuri de dimensiunea unei mingi…

- Mai multe localitați din nordul Italiei, in special din provinciile Milano și Pavia, au fost lovite de furtuni in ultimele ore, in unele locuri plouand chiar și cu gheața de marimea unor portocale.

- Climatologii care se lupta sa salveze de la topire ghetarul Presena din nordul Italiei il vor acoperi cu benzi lungi de panza care vor reflecta razele solare si vor impiedica disparitia zapezii de dedesubt, relateaza Reuters joi, arata Agerpres. Aproximativ 70% din zapada poate fi salvata…

- O garnitura de tren a cailor ferate elvețiene (SBB) a ramas blocata in tunelul Gotthard mai mult de de doua ore. Cei 580 de pasageri au fost evacuați, a notat ziarul Blick. Motivul incidentului de duminica, 27 iunie, nu a fost deocamdata comunicat.Trenul, care mergea de la Lugano catre Zurich, s-a oprit…

- Romania pierde in fiecare ora peste 3 hectare de padure. Defrișarile masive, legale sau ilegale, au luat proporții in ultimii ani. Cei care se ocupa de exploatarile forestiere nu țin cont de regulile impuse de Ministerul Mediului, așa ca "aurul verde" dispare vazand cu ochii.Inundatiile si alunecarile…

- Reputatul „Regele cocainei din Milano” al Italiei a fost prins in Brazilia, la doi ani dupa ce a evadat dintr-o inchisoare sud-americana printr-o gaura din acoperiș, au spus oficialii brazilieni. Rocco Morabito, in varsta de 54 de ani, care se presupune ca este șeful sindicatului criminalitații organizate…

- O fotografie a lui Zlatan Ibrahimovic la o masa intr-un restaurant din Milano, in ciuda restrictiilor anti-Covid, a starnit luni o polemica, desi anturajul fotbalistului vedeta a asigurat ca a fost vorba de o "intalnire de lucru" si nu de un pranz, relateaza AFP. Fotografia postata pe site-ul fanpage.it…