Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Vremea a facut ravagii, in acest weekend, in Romania. Peste 3.300 de pompieri au intervenit in 16 județe, unde furtunile și ninsorile viscolite au facut prapad. Peste 130 de copaci au fost doborați de rafalele de vant. A nins neintrerupt in mai multe județe, iar unii șoferi surprinși nepregatiți și-au…

- Autoritațile au 2 avertismente RO-ALERT de vreme severa in județul Constanța, din cauza unei furtuni cu precipitații care a lovit litoralul. Canalizarile nu au mai facut deloc fața in urma ploilor torențiale. Șuvoaiele de apa au acoperit in unele zone și trotuarele.Situația in sistemul energetic determinata…

- Dupa ce toata toamna autoritațile ne-au dat asigurari ca sistemul energetic național este foarte bine pregatit pentru iarna și ca nu vor fi probleme, nici n-a venit bine iarna și au și inceput avariile. Mai multe linii electrice sunt cazute in zona Dobrogei, intrerupand alimentarea cu electricitate…

- Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat sambata seara, din cauza condițiilor meteo, iar turbinele eoliene au inceput sa se opreasca, insa, cu sprijinul celor de la Hidroelectrica, se lucreaza pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic național

- Societatea Nuclearelectrica a anunțat ca Unitatea 1 a Centralei Cernavoda s-a deconectat automat in seara zilei de sambata, din cauza condițiilor meteo. Deconectarea s-a produs in condiții de siguranța.

- Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la rețeaua naționala de distribuție a energiei electrice, ca urmare a „condițiilor meteo care au cauzat pertubații in sistemul energetic național”, a anunțat SN Nuclearelectrica SA.