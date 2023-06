Fenomen unic. În curînd, locuitorii Pămîntului vor putea urmări o eclipsă de Soare inelară NASA a anunțat ca pe 14 octombrie 2023 va avea loc o eclipsa neobișnuita. Cu toate acestea, nu toata lumea o va putea urmari. Eclipsa hibrida sau inelara este eclipsa in care centrul soarelui este ascuns de luna, dar lasa un cerc de lumina de la soare vizibil din interiorul unei umbre numita antumbra. Este adesea numit „cercul de foc”. Ea apare daca in momentul eclipsei Luna este departe de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

