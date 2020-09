Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul ultimilor cinci ani au fost adoptați in jur de 566 de copii, dintre care 510 de catre cetațenii Republicii Moldova, iar 56 de copii de catre cetațenii straini. Majoritatea familiilor adoptive din strainatate sint din Italia, SUA, Elveția, Germania și Austria, se arata intr-un raspuns oferit…

- Guvernul ar putea lua in calcul sa permita prelungirea sistemului de plata a muncii denumit Kurzarbeit si dupa 1 ianuarie 2021, daca va fi nevoie. Aceasta decizie ar putea fi luata cu atat mai mult cu cat schema poate fi decontata din bani europeni. Sistemul Kurzarbeit prevede ca angajatii care muncesc…

- Executivul de la Roma a decis in martie sa impuna un lockdown strict in intreaga țara, deși experții recomandasera ca masurile mai dure sa fie aplicate doar in nordul cel mai afectat de epidemia COVID, scrie publicația europeana Politico.Guvernul premierului italian Giuseppe Conte a decis sa ignore…

- Vedem cum spații economice diferite se comporta foarte diferit. Dam la o parte China – acolo nu putem ști ce se intampla decat dupa ce s-a intamplat deja. Dar vedem cum in SUA, spre exemplu, peste 3.500 de mari companii și-au anunțat falimentul, in timp ce analiștii spun ca acesta este abia inceputul.…

- Ministrul Muncii din Germania a anunțat astazi ca procesatorii nu vor mai avea voie sa foloseasca firme subcontractoare pentru angajarea muncitorilor. Noile reglementari au aparut pe fondul scandalului de la abatorul Tonnies, unde lucreaza sute de romani.

- ​Kurzarbeit este o masura de flexibilizare a muncii, aplicabila în situatii de criza, ceruta de mediul privat din România care se afla în discutii cu Guvernul pentru implementarea unui astfel de sistem. Am stat de vorba cu o avocata specializata în dreptul muncii pentru a vedea…

- Guvernul din Marea Britanie a intocmit o lista cu 59 de țari considerate a avea risc redus. Romania nu și-a gasit loc printre acestea. Pentru persoanele care vin din cele 59 de țari, izolarea nu va fi necesara la sosirea in Anglia. Ceea ce inseamna ca romanii care vor merge acolo dupa data de 10 iulie…

- Salariul minim in Germania trebuie majorat gradual, de la 9,35 de euro pe ora, cat este acum, pana la 10,45 euro pe ora, pana la mijlocul anului 2022, se arata intr-un raport publicat in presa germana.Concret, acest lucru inseamna ca salariul minim in Germania ar urma sa ajunga de la aproximativ 1.570…