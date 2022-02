Fenomen straniu: Zeci de mii de pești morți pe o plajă din Chile Zeci de mii de pești morți au fost au fost aduși de valuri pe o plaja din Chile. Oficialii de mediu investigheaza calitatea apei din zona pentru a stabili de ce s-a intamplat asta. O posibila explicație ar fi nivelul scazut al oxigenului din apele adanci. Astfel, peștii au fost nevoiți sa inoate prea aproape de mal și au murit. Anul trecut, au fost cateva episoade similare pe alte plaje din aceeași regiune. The post Fenomen straniu: Zeci de mii de pești morți pe o plaja din Chile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

