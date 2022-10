Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Un barbat inarmat, cu zvastica pe tricou, a ucis luni (26 septembrie) 13 persoane, inclusiv șapte copii, și a ranit peste 20 intr-o școala din Rusia, inainte de a se sinucide, au anunțat anchetatorii. Identitatea atacatorului și motivul atacului din Izhevsk, la aproximativ 970 km est de Moscova, nu…

- ​Un responsabil pro-rus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie a declarat joi, 22 septembrie, ca trupele armate ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in caz contrar urmand a fi considerate drept ”ocupante”, relateaza Kommersant . In prezent, armata rusa controleaza 73%…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, anunța sambata, 3 septembrie, ca se gandește serios sa paraseasca funcția , dupa 15 ani la putere in republica autonoma caucaziana. Dupa doar doua zile, intr-o noua postare pe Telegram, preluata de Kommersant , el anunța ca s-a razgandit și ca nu poate sa plece fara…

- Munitia dintr-un depozit aflat in sudul Rusiei, in apropierea granitei cu Ucraina, a luat foc marti, al doilea astfel de incident intr-o saptamana, un oficial local afirmand ca de vina sunt temperaturile ridicate, tranmsite Agerpres, care citeaza Reuters. Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod,…

- Ambasadorul Norvegiei la Moscova, Rune Resaland a fost chemat la Ministerul de Externe al Rusiei, fiind protestat in legatura cu comportamentul inacceptabil al consulului Consulatului General al Norvegiei Elisabeth Ellingsen intr-un hotel din Murmansk pe 6 iulie.

- Imagini incredibile au fost surprinse in nordul orașului victorian Mildura din Australia, unde trecatorii au zarit lumini spectaculoase și viu colorate pe cerul instelat. Ce teorii au oamenii de știința care au studiat fenomenul bizar. Nici vorba de ocupații extraterestre. Fenomen ciudat pe cerul din…

- Ieri, dupa o ploaie buna, cerul deasupra Chișinaului s-a colorat intr-un roșu intensiv. Mai multe imagini cu un apus de poveste au fost publicate pe rețelele sociale. Din imagini se vede cum cerul era colorat intr-un roșu aprins creind o imagine a naturii perfecte. Fotografiile au fost publicate pe…