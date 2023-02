Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, 14 februarie 2023, Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca dupa seismul de 5,7 grade pe scara Richter care s-a petrecut in Oltenia s-au inregistrat șase replici, dintre care una medie. La ora 15:16:52 (ora Romaniei) s-a produs in Gorj un „cutremur semnificativ…

- De teama cutremurului, un barbat de 55 de ani a sarit de la etajul 1, unde locuia. Acesta s-a prezentat la Spitalul Județean Targu Jiu cu durere la glezna. Barbatul, in varsta de 55 de ani s-a prezentat la UPU cu durere la glezna. „Le-a povestit asistentelor ca a sarit de la etajul 1 in timpul cutremurului.…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- Sistemul rapid de alertare rapida din Vrancea a pornit in timpul cutremurului de 5,7 grade produs marți in Gorj. Specialiștii INFP fac cercetari pentru a stabili daca a fost un cutremur și in Vrancea sau sistemul rapid de alerta a pornit ca urmare a cutremurului din Gorj

- Mai mult, imaginile postate pe Facebook de un hunedorean arata panica ce i-a cuprins pe oameni, intr-o cabana din Hațeg. In momentul in care a inceput cutremurul, persoanele prezente intr-o incapere s-au speriat și au ieșit rapid in curte. Un barbat și-a luat pe sus copilul, tragandu-l spre ușa. Astazi,…

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, luni, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri in zona seismica Vrancea, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, luni, la ora 18,38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).