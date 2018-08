Stiri pe aceeasi tema

- Fregata Amiral Grigorovici, stationata in Crimeea, peninsula anexata de Rusia de la Ucraina in martie 2014, a efectuat in premiera exercitii cu rachete Kalibr in Marea Neagra, transmite agentia de presa TASS.

- Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) analizeaza posibilele efecte asupra pacientilor care au luat medicamente din gama Valsartan care contin N-nitrosodimetilamina (NDMA), o impuritate depistata in substanta activa produsa de compania farmaceutica Zhejiang Huahai. N-nitrosodimetilamina (NDMA) este…

- Balaklava este o statiune de pe litoralul Marii Negre, situata la 10 kilometri de Sevastopol, in Crimeea. Aici exista o baza secreta pentru submarine, avand numele de cod 825 CTS. Constructia acestei baze a inceput in 1957, cand Razboiul Rece dintre URSS si Statele Unite era la apogeu, iar acum poate…

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate joi seara, in jurul orei 17:20 din Aeroportul International Sibiu. Din primele informatii ar fi vorba despre raspandirea unei substante necunoscute.

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Avocatul Carinei Țurcan Ivan Pavlov a anunțat ca acuzația ce îi este adusa de anchetatori clientei sale, care a deținut funcția de membru al consiliului de administrare a Inter RAO, ar fi ca aceasta ar fi transmis serviciilor de informare din Moldova informații…

- Un fenomen meteorologic neobisnuit a fost semnalat, in urma cu cateva momente, in zona localitatii Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Un nor urias s a format si pare sa se extinda, prevestind furtuna.Meteorologii au declarat cod portocaliu sau galben de ploi, in numeroase localitati din judetul…

- Doua persoane au fost spitalizate in stare critica dupa ce au fost expuse la o substanta necunoscuta in oraselul Amesbury, la mica distanta de Salisbury, locul unde, in luna martie, fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti, in urma unui presupus atac cu arme chimice.

- Magistratii au amanat pentru a treia oara verdictul, pe acelasi motiv ca si in cazul amanarii precedente: partile au depus concluziile prea tarziu. Redactorul-sef adjunct de la „Adevarul", Liviu Avram, considera „ciudat" aceste evolutii ale procesului. „E foarte straniu, pentru ca de obicei instanta…