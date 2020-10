Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz asemanator cu cel al fetei din Targu Jiu, care a fost agresata de cateva prietene, a iesit la iveala in urma cu cateva zile. Este vorba despre cazul unui adolescent in varsta de 14 ani, din acelasi oras. Si acesta a fost batut si umilit de patru baieti si o fata. In filmuletul…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, il ataca pe președintele partidului, Marcel Ciolacu, dupa eșecul de azi din Parlament, privind moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban.„Deci a fost un mare fasss, Marcele! Și nu mai da vina pe cei cațiva colegi aflați in spitale sau…

- LITORALUL PENTRU TOTI 2020. Potrivit Federatiei, programul se adreseaza tuturor turistilor care doresc sa viziteze litoralul romanesc in perioada 1 - 30 septembrie, beneficiind astfel de tarife cu pana la 65% mai mici fata de cele din varful de sezon."Pana in prezent, s-au inscris in program…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in afara localitații Capușu. Articolul FOTO – Accident in miez de noapte. Doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Spania a decis vineri sa inchida cluburile de noapte si sa interzica fumatul pe strada acolo unde mentinerea distantei de siguranta nu poate fi respectata, printre alte masuri menite sa reduca o crestere a numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, a declarat vineri ministrul spaniol al sanatatii…

- Pagini de istorie. Potrivit unui comunicat al direcției generale a Poliției Secția I informații de la 5 decembrie 1943, „intreg teritoriul Ardealului de Nord este declarat zona militara, iar populația romaneasca este mutata in interiorul Ungariei”. Stapanirea maghiara in Ardealul de Nord se consolida…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat impunerea unor restrictii privind orarul pentru toate tipurile de evenimente care sunt organizate la terase, decizia urmand sa fie luata sambata, la videoconferinta membrilor Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. „Decizia de introducere a unor restrictii…

- Autoritatile sanitare din Cehia au declarat vineri ca au depistat pana acum 109 cazuri de infectare cu coronavirus legate de o petrecere organizata intr-un club de noapte din Praga, relateaza dpa, preluat de Agerpres.